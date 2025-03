"Stalowe kolosy w akcji". Po strzale aż drży ziemia

"Czarne Pantery K2 pokazują pazur" - czytamy na profilu 16. Dywizji Zmechanizowanej. Mowa o czołgach K2 Black Panther, które - jak dalej określają je wojskowi - są "stalowymi kolosami". Armia pokazała, jak ta koreańska konstrukcja spisuje się w akcji. Na nagraniu widać, z jak dużą siłą strzela ta maszyna. "Gdy czołgi K2 ruszają do boju, ziemia drży" - czytamy dalej we wpisie na Facebooku. Wojsko opisuje wystrzał, zwracając uwagę na "potężny huk rozrywający powietrze, a pocisk pędzi z niesamowitą prędkością, miażdżąc wszystko".

Dodajmy, że czołgi K2 Black Panther regularnie przypływają do Polski. Ostatnia taka dostawa miała miejsce 10 marca, kiedy to armię wzmocniła partia 12 maszyn. Warto też wspomnieć, że Polska i Korea Południowa są bliskie finalizacji drugiej umowy na dostawę 180 czołgów K2. Oznacza to, że w arsenale polskich sił zbrojnych może znaleźć się 360 maszyn z Korei.