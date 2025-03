Tak próbują zmylić Rosjan. Ukraińcy stworzyli własne "Strieła-10"

System 9K35 Strieła-10, znany w kodzie NATO jako SA-13 Gopher, to radziecki samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy bliskiego zasięgu, opracowany jako następca zestawu Strieła-1. Prace nad nim rozpoczęto w 1969 r., a do służby wszedł w 1976 r. Strieła-10 bazuje na podwoziu pływającego pojazdu gąsienicowego MT-LB.

System uzbrojony jest w cztery kierowane pociski rakietowe, przeznaczone do zwalczania celów powietrznych na małych wysokościach. Zakres odległości zwalczania celów wynosi od 800 do 5000 metrów, a wysokość od 10 do 3500 metrów. Dzięki pasywnemu systemowi samonaprowadzania, Strieła-10 działa na zasadzie "wystrzel i zapomnij", co pozwala na szybkie reagowanie na zagrożenia powietrzne.