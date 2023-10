Ten gadżet może być wybawieniem dla migrenowców i chorujących na zatoki

Masażer do oczu może okazać się strzałem w 10 dla wszystkich cierpiących na częste bóle głowy.

To niewielkich rozmiarów, kompaktowe urządzenie może okazać się prawdziwym wybawieniem dla osób zmagających się z migrenami, bólem oczu i częstymi chorobami zatok. Jest także sposobem na relaks i dbanie o wygląd skóry wokół oczu. Słowem – jest wielozadaniowe, a to lubimy najbardziej!

Wyglądem może nieco przypominać gadżet rodem z "Matrixa". Tymczasem to opaska na oczy, a dokładnie masażer, który dzięki wibracjom, uciskowi, a w niektórych modelach także funkcji grzania i chłodzenia, jest w stanie rozwiązać częste problemy zdrowotne, takie, jak uporczywe i nawracające bóle głowy czy zatok, zespół suchego oka.

Na bóle oczu i głowy

Delikatny masaż wibracyjny połączony z uciskowym masażem powietrznym w kilka chwil eliminuje napięcie mięśniowe wokół oczu, co jest częstym źródłem bólu i dyskomfortu.

Niektóre modele w celu rozluźnienia mięśni stosują tryb grzania i chłodzenia. Ciepło delikatnie rozluźnia mięśnie wokół oczu, zapewniając natychmiastową ulgę i zmniejszając napięcie. Natomiast tryb chłodzenia skutecznie redukuje obrzęki i zmniejsza ból, szczególnie w przypadku migren, bólów głowy oraz problemów zatokowych.

Na chore zatoki

Masażer rozgrzewa obszary przynosowe oraz przyskroniowe. Pobudza w ten sposób krążenie krwi i rozluźnia mięśnie, skutecznie zmniejszając opuchliznę oraz stany zapalne. Ta funkcja sprawdzi się nie tylko w przypadku częstych problemów z zatokami, ale też u meteopatów i osób wrażliwych na zmiany pogodowe.

Ulga dla oczu

15 minut z tą specjalną opaską na oczach gwarantuje relaks dla zmęczonych od siedzenia przed komputerem oczu. Nie tylko daje uczucie odprężenia, ale też rozluźnia mięśnie okolic skroni i oczu, poprawiając tym samym krążenie krwi i zmniejszając obrzęki.

Funkcja gorącego kompresu oferowana przez niektóre masażery dodatkowo pozytywnie wpływa na objętość lipidowego filtru łzowego, co może przynosić ulgę w przypadku pieczenia, suchości czy uczucia obecności ciała obcego w oku, czyli przy typowych objawach zespołu suchego oka.

Relaks

Czas spędzony z opaską na oczach to relaks w czystej postaci. Wystarczy wygodnie umościć się na kanapie i oddać się błogiemu lenistwu (które do tego wyjdzie nam na zdrowie). Żeby maksymalnie spotęgować uczucie relaksu, niektóre masażery mają wbudowany głośnik emitujący uspokajającą melodię oraz technologię Bluetooth, dzięki której można podłączyć urządzenie do smartfona lub innego urządzenia i cieszyć się ulubioną muzyką.

Sposób na bezsenność

Wśród masażerów do oczu można znaleźć takie, oferujące unikalny tryb usypiania. Wykorzystuje on kombinację różnych technik masażu i temperatury, aby pomóc w odprężeniu i łatwiejszym zasypianiu. To doskonałe rozwiązanie dla osób cierpiących na bezsenność lub stres.

Wygoda użycia