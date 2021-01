Ten chip wykryje przeciwciała COVID-19 w kilka sekund. Naukowcy drukują go w 3D

Chip wykrywa przeciwciała COVID-19 w zaledwie 10-12 sekund, ale też precyzyjnie analizuje odpowiedź immunologiczną pacjentów na podanie im nowych szczepionek na wirusa SARS-CoV-2, co zostało szczegółowo opisane na łamach czasopisma "Advanced Materials".

Innowacyjny sposób wykrywania przeciwciał COVID-19

Jego zastosowanie pozwala na identyfikację dwóch przeciwciał wirusa, białka spike S1 i domeny wiążącej receptor (RBD) w bardzo małej kropli krwi (około 5 mikrolitrów). Stężenia przeciwciał mogą być niewielkie, a platforma i tak je zauważy. Cały proces zachodzi za sprawą reakcji elektrochemicznej w ręcznym urządzeniu mikroprzepływowym, które niemal natychmiast przesyła wyniki do prostego interfejsu w smartfonie.

- Wykorzystaliśmy najnowsze osiągnięcia w dziedzinie materiałów i produkcji, takie jak druk 3D nanocząstek, do stworzenia urządzenia, które szybko wykrywa przeciwciała COVID-19 - powiedział Rahul Panat, profesor nadzwyczajny inżynierii mechanicznej w Carnegie Mellon, który wykorzystuje specjalistyczne techniki wytwarzania przyrostowego do badań od interfejsów mózg-komputer po urządzenia biomonitorujące.

Za wydajność i dokładność platformy testowej odpowiada technologia wytwarzania przyrostowego zwana drukowaniem 3D w aerozolu. Małe, niedrogie mikropilarne elektrody ze złota są drukowane w nanoskali przy użyciu kropelek aerozolu, które są spiekane termicznie. To pozwala na wytworzenie szorstkiej, nieregularnej powierzchni, gdzie dochodzi do wzmożonej reakcji elektrochemicznej, podczas której przeciwciała mogą przyczepić się do antygenów powlekanych na elektrodzie.