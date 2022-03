Telewizory z ekranem 50 cali. 5 propozycji do 2 tys. zł

Pułap cenowy 2 tys. zł nakłada pewne ograniczenia technologiczne. Tak oto we wszystkich propozycjach, które przedstawimy, znajduje się klasyczna matryca LED. Dzięki temu ceny są utrzymywane na niskim poziomie, a jednocześnie można cieszyć się dobrą jakością obrazu. Rozdzielczość 4K to już złoty standard i występuje ona w każdym z 5 prezentowanych modeli. Częstotliwość odświeżania ekranu nie przekracza 50 Hz, ale producenci starają się upłynniać obraz przy pomocy rozwiązań programowych. Znajdziecie tu także moduły Bluetooth oraz Wi-Fi, obsługę asystentów głosowych i Chromecast oraz oczywiście różne platformy smart. Modele staraliśmy się wybrać tak, by każdy z nich oferował jakąś ciekawą, unikalną dla niego funkcję.