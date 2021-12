Telewizory powyżej 10 tys. zł. Dlaczego tyle kosztują?

Na potrzeby przeglądu podzieliliśmy telewizory na dwa przedziały - od 10 do 20 tys. zł i od 20 do 30 tys. zł. Dzięki temu z łatwością można dostrzec różnicę w najważniejszym punkcie programu, a jest nim technologia podświetlenia matrycy. W najwyższym przedziale cenowym spotkamy OLED i QLED. Technologia OLED nie wymaga dodatkowego podświetlenia, gdyż światło jest generowane samoczynnie, a do produkcji wykorzystuje się związki organiczne.Największym plusem takiego rozwiązania jest jakość kontrastu, która daje perfekcyjne odwzorowanie kolorów oraz głęboką czerń.