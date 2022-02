Telewizor cię szpieguje. Nie zgadniesz, co może o tobie wiedzieć

Wydawać by się mogło, że telewizory to urządzenia, które jedynie wyświetlają treści. Jednak dzisiaj, nowoczesne smart TV stały się " dwustronnymi lustrami " umożliwiającymi również obserwowanie użytkowników. Ich celem jest zebranie jak największej ilości informacji o zachowaniu widzów, ich zainteresowaniach, czy danych demograficznych .

Te dane następnie są sprzedawane reklamodawcom i brokerom, którzy mogą je wykorzystać m.in. do personalizacji reklam. Co ciekawe, tego typu dane mogą być również łączone z tymi zbieranymi przez smartfony czy inne "inteligentne" urządzenia . To pozwala na o wiele bardziej szczegółowe profilowanie użytkowników.

Teoretycznie wszystkie Smart TV są w stanie zbierać dane na temat użytkowników . Najczęściej to odbiorniki z funkcją głosowej obsługi sprzętu nasłuchują, rejestrują i od razu przesyłają dane do analizy firmom zewnętrznym.

Jednak nawet wyłączenie obsługi głosowej nie gwarantuje całkowitego zabezpieczenia przed szpiegowaniem. Większość aplikacji zainstalowanych na Smart TV ma za zadanie przekazywanie danych o użytkownikach do reklamodawców i brokerów. Korzystają one z tych samych technologii do śledzenia ciasteczek, co strony internetowe.