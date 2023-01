Teleskop Webba dostrzegł chmury oraz metanowe morze na Tytanie

Tytan jest także jedynym ciałem planetarnym poza Ziemią, o którym wiemy, że na jego powierzchni istnieją rzeki, jeziora i morza. Jednak w przeciwieństwie do naszej planety, ciecz na Tytanie to nie woda – składa się z węglowodorów , w tym z metanu i etanu, które na naszej planecie są przede wszystkim w postaci gazowej, ale w mroźnym klimacie Tytana zachowują się jak ciecz. Księżyc ten jest dziesięciokrotnie dalej od Słońca niż Ziemia. Na jego powierzchni temperatury oscylują w okolicach minus 180 stopni Celsjusza.

Jak twierdzą badacze, ten chemiczny makijaż jest podobny do pierwotnej atmosfery panującej na Ziemi, co czyni z tego księżyca obiecujące miejsce w poszukiwaniu życia poza Ziemią . Z tego względu NASA zaplanowała misję na Tytana o nazwie Dragonfly. W skład misji ma wchodzić dron naszpikowany instrumentami badawczymi umożliwiającymi identyfikację cząstek organicznych. Start, według planu, powinien mieć miejsce w 2026 roku, a cel ma zostać osiągnięty w 2034 roku (więcej na ten temat w tekście: Nowa misja NASA. Dron Dragonfly poleci na Tytana w poszukiwaniu śladów życia ).

Astronomowie obserwowali Tytana od lat. W 1980 roku w okolice tego księżyca dotarła sonda Voyager I, zapewniając pierwsze dane naukowe zebrane ze stosunkowo bliskiej odległości – sonda przeleciała około cztery tys. kilometrów od księżyca. Przez kolejne lata uczeni obserwowali go przez teleskopy, aż do misji sondy Cassini, która zbadała Tytana. Sonda wykonała kilka bliskich przelotów wokół księżyca i wypuściła próbnik Huygens, który osiadł na jego powierzchni (więcej na ten temat w tekście: NASA opublikowała film z lądowania na Tytanie ).

Dwie chmury dostrzeżono w pobliżu bieguna północnego. Większa chmura znajdowała się w pobliżu największego znanego płynnego morza metanu na Tytanie, zwanego Kraken Mare (więcej na temat Kraken Mare w tekście: Kraken Mare - największe jezioro Tytana ma nawet 300 metrów głębokości ). By śledzić ich ewolucję, uczeni skorzystali z teleskopów Kecka, dzięki czemu otrzymali obrazy wskazanych regionów atmosfery Tytana już po obserwacjach z JWST. Seria zdjęć z obserwatorium Kecka wykonanych około 30 i 54 godzin później pokazała podobne chmury – prawdopodobnie te same, ale nieco przesunięte.

Nowe obserwacje, w połączeniu z obserwacjami z teleskopów Kecka na Hawajach, zapewniły uczonym dane, które pomogą im zrozumieć wzorce pogodowe na Tytanie, co może być istotne dla misji Dragonfly. Atmosfera Tytana jest dla badaczy niezwykle interesująca, nie tylko ze względu na chmury metanu, ale także ze względu na to, co może nam powiedzieć o przeszłości i przyszłości Tytana – w tym o tym, czy zawsze miał atmosferę.