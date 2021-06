Teleskop Hubble'a zakończy swój żywot? Doniesienia NASA są niepokojące

Kosmiczny Teleskop Hubble'a, który porusza się po orbicie okołoziemskiej od 1990 roku, jest jednym teleskopem serwisowanym przez astronautów w przestrzeni kosmicznej. Do tej pory zrealizowano cztery misje serwisowe. Ostatnia z nich miała miejsce w 2009 roku. W jej trakcie astronauci m.in. zamontowali sześć nowych żyroskopów. Naprawy miały zapewnić ciągłość pracy urządzenia do 2030-2040 roku. W 2018 roku pojawiły się jednak problemy z jednym z trzech żyroskopów używanych do kierowania teleskopu na obiekty astronomiczne, co sprawiło, że przeszedł w tryb awaryjny. Usterka została sprawnie usunięta.