Tego świat nie widział. Ukraińcy pokazali, co przydarzyło się Rosjanom

Eksplozja dwóch rosyjskich wozów jednocześnie – to pierwszy taki incydent z Ukrainy. Nagranie, które publikuje profil OSINT Technical na platformie X, pochodzi z okolic Stepowe w regionie Awdijiwki. Widać na nim dwa rosyjskie BTR-y-80 oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów, które najeżdżają na miny TM-62 w jednym momencie, na skutek czego dochodzi do synchronicznej eksplozji maszyn należących do Federacji Rosyjskiej.