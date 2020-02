Teamfight Tactics na smartfony już dostępna. Część graczy może już pobrać grę

Od kilku dni pierwsi użytkownicy mogą rozpocząć rozgrywkę z mobilnej wersji gry Teamfight Tactics. Dziś rano do tej grupy dołączyłem również i ja, na moim smartfonie z Androidem. Póki co, gra twórców LoLa jest we "wczesnym dostępie" i aby w nią zagrać, trzeba się zgłosić.

Część użytkowników smartfonów z systemem Android może już zagrać (Teamfight Tactics)

Teamfight Tactics to jeden z największych przełomów w świecie gier online ubiegłego roku. Wraz z konkurencyjnym Auto Chess, gry typu "Auto Battler" przyciągnęły masę graczy w bardzo krótkim tempie. Ich główną zaletą jest dosyć wysoki stosunek dobrej zabawy do niezbędnego zaangażowania.

Premiera Teamfight Tactics ma odbyć się w marcu tego roku. Jednak część z graczy, którzy wcześniej zgłosili swoją kandydaturę, już otrzymała możliwość gry. Po ostatniej aktualizacji z 11 lutego, kolejni użytkownicy smartfonów z systemem Android mogą dołączyć do gry. Według statystyk ze Sklepu Google Play, Potyczki Taktyczne pobrano już ponad 10 tysięcy razy.

Teamfight Tactics - wersja na smartfony nie różni się bardzo od tej na PC

Do Potyczek Taktycznych logujemy się przy pomocy konta Riot Games, czyli tego samego, co w przypadku League of Legends. Następnie wybieramy rodzaj kolejki (normalna/rankingowa) i czekamy na rozpoczęcie meczu. Teamfight Tactics oferuje cross-platform, czyli naszymi przeciwnikami są zarówno gracze korzystający z PC, Android jak i iOS.

Obsługa Teamfight Tactics Mobile jest bardzo podobna, co w przypadku wersji na PC. Ale jest też kilka różnic, na przykład pasek bohaterów możliwych do kupienia mamy na górze ekranu, a nie na dole. Otwieramy i zamykamy go przyciskiem po prawej stronie ekranu.

