Te urządzenia powstają nad Wisłą. Mają kluczowe znaczenie dla misji kosmicznych

Urządzenia te, znane jako Mechanical Ground Support Equipment (MGSE), są niezbędne do zapewnienia powodzenia i bezpieczeństwa misji kosmicznych, nawet zanim zostaną one oficjalnie rozpoczęte. W skład tych urządzeń wchodzą różnego rodzaju sprzęt transportowy, kontenery, adaptery do testów, a także stabilizujące stelaże, które mogą ważyć nawet kilkanaście ton. MGSE są wykorzystywane do różnych celów, takich jak przeprowadzanie testów, transportowanie sprzętu oraz jego montaż przed wystrzeleniem w kosmos.

Polacy pomogą w realizacji misji kosmicznych

Wiele z tych urządzeń jest projektowanych i budowanych w Polsce. W polskim oddziale firmy Sener powstają zestawy MGSE, które są niezbędne dla realizacji misji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), takich jak Euclid, Comet Interceptor czy FORUM. Informacje na ten temat zostały podane w środowym komunikacie prasowym.

Jakub Pierzchała, Business Development Manager w polskim oddziale Sener, cytowany w komunikacie, powiedział: "Często skupiamy się na zaawansowanych technologicznie mechanizmach, które są wysyłane w kosmos, ale równie istotne są te pełniące rolę wsparcia podczas wszelakich operacji naziemnych". Wyjaśnił, że taki sprzęt jest wykorzystywany do przeprowadzania skomplikowanych procedur testowych, precyzyjnej integracji sprzętu kosmicznego i satelity, a także bezpiecznego transportu delikatnych części – zarówno w halach produkcyjnych, jak i pomiędzy różnymi miejscami testów i montażu na całym świecie.

Pierzchała zwrócił uwagę, że "wszystko to przekłada się na późniejsze działanie satelitów i znajdujących się na nich instrumentów w przestrzeni kosmicznej, minimalizuje ryzyko i ewentualne straty. Rozwój technologii kosmicznych nie byłby możliwy bez zaawansowanych urządzeń MGSE".

Polscy inżynierowie mieli okazję pracować nad różnymi projektami, w tym nad zaprojektowaniem, wyprodukowaniem i przetestowaniem zestawu 13 mechanizmów do urządzeń naziemnych, które wspomagają montaż satelity Euclid. Jest to największy do tej pory tego typu zestaw, który został wyprodukowany w całości w Polsce. Obecnie przedsiębiorstwo pracuje nad nowym zestawem 15 urządzeń do misji Comet Interceptor, która również jest przygotowywana przez ESA. W ramach tej misji, w 2029 roku, ma wystartować z Ziemi zrobotyzowany statek kosmiczny, który będzie badał komety i inne obiekty, które po raz pierwszy zbliżają się do Słońca.

Polski oddział przedsiębiorstwa Sener będzie również producentem urządzeń, które będą wykorzystywane podczas kolejnej misji ESA – FORUM (Far-infrared Outgoing Radiation Understanding and Monitoring). Program ten zakłada wysłanie w 2027 roku na orbitę okołoziemską satelity, który będzie mierzył promieniowanie ziemskie w dalekiej podczerwieni. Dane, które zostaną zebrane przez ten satelita, posłużą badaczom do lepszego zrozumienia efektu cieplarnianego i pozwolą na stworzenie bardziej precyzyjnych ocen zmian klimatu.

W ramach programu FORUM, polscy inżynierowie wyprodukują cztery urządzenia MGSE, które będą niezbędne do integracji i testów instrumentu optycznego. Pierwsza część projektu ma zakończyć się w lipcu, a druga – w październiku 2024 roku. Za całość projektu odpowiada niemiecka korporacja technologiczna OHB DE.

Przemysław Rudziński, Project Manager projektu FORUM w polskim oddziale Sener, cytowany w komunikacie, podkreślił: "Dostosowaliśmy mechanizmy dla FORUM do poziomu ISO-5, standardu dotyczącego czystości powietrza. Narzuca on bardzo surowe wymagania odnośnie do ilości mikroskopijnych cząstek, takich jak kurz czy pył, które mogą być obecne w powietrzu.

W praktyce, utrzymanie takiej czystości oznacza minimalizację potencjalnych zanieczyszczeń, co jest kluczowe w skomplikowanych procesach pomiarowych i uzyskaniu najwyższej jakości danych. To z kolei przekłada się na pełniejsze zrozumienie wpływu gazów cieplarnianych na klimat i stanowi fundamentalny wkład w globalne badania atmosferyczne i klimatyczne".