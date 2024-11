Tank Piłsudskiego. Wyjątkowy efekt prac polskich inżynierów

Niedawno, bo 7 listopada, obchodziliśmy rocznicę ukończenia pojazdu nazwanego Tankiem Piłsudskiego. Wóz zbudowano we Lwowie w listopadzie 1918 r. Trwała wówczas jedna z wojen o granice toczona o byłą austro-węgierską (właśc. austriacką) Galicję Wschodnią. Zarówno Rada Regencyjna, sprawująca władzę nad formalnie niepodległym od 7 października państwem polskim, jak i władze Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej (istniała od 1 listopada; państwo różne od sprzymierzonego później z Polską Ukraińską Republiką Ludową) zgłosiły roszczenia do Lwowa (należącego niegdyś do Królestwa Polskiego, a wcześniej do Księstwa Halicko-Włodzimierskiego) i okolic.