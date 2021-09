Talibowie przejęli sprzęt Amerykanów. Na zdjęciach widać, co pozostaje w ich rękach

Amerykański sprzęt, który został w Kabulu

Informacje potwierdzają zdjęcia i materiały wideo, które trafiają do sieci. Dodatkowo, jak donosi The War Zone, niezależni badacze open source Stijn Mitzer i Joost Oliemans, prowadzący bloga Oryx, od dawna analizują zdjęcia satelitarne, aby ustalić, ile samolotów wojskowych wpadło w ręce talibów. Do tej pory udało im się zidentyfikować co najmniej 48 samolotów - 16 stałopłatów i 32 helikoptery.