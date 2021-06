Tajne dokumenty brytyjskiego Ministerstwa Obrony znalezione na przystanku autobusowym

W treści znalezionych dokumentów znajdują się odniesienia do incydentu z udziałem brytyjskiego niszczyciela Royal Navy Typ 45, HMS Defender, do którego doszło niedaleko Krymu w minionym tygodniu. Wówczas w mediach pojawiły się informacje, że Rosja ostrzegawczo ostrzelała brytyjski okręt, a należący do niej odrzutowiec zrzucił bomby. Doniesieniom zaprzeczyło brytyjskie Ministerstwo Obrony i wydało komunikat, z którego wynika, że "w kierunku HMS Defender nie oddano żadnych strzałów ostrzegawczych", a "okręt Royal Navy przepływa przez ukraińskie wody terytorialne zgodnie z prawem międzynarodowym".