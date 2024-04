Tajemniczy śmigłowiec na niebie. To nowa maszyna Rosjan

Do sieci trafiło zdjęcie nowego śmigłowca Rosjan, który wykonywał misję nad obszarem w południowej części Rosji. Choć konstrukcja przypomina popularny Mi-8, w istocie jest to jego unowocześniona wersja. Mi-8AMTSh-VN, bo o nim mowa, służy przede wszystkim do wsparcia ogniowego jednostek lądowych – wyjaśnia Defence Blog.