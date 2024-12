Tajemniczy samolot Ukrainy. Lata nisko w jednym celu

Ukraińskie siły powietrzne wykorzystują myśliwce Su-27 do prowadzenia precyzyjnych uderzeń na strategiczne cele w Rosji, takie jak mosty pontonowe i punkty dowodzenia. Myśliwce te są wyposażone w amerykańskie bomby GBU-39, które dzięki GPS mogą planować na odległość ponad 95 km. Ponadto wykonują loty na niskim pułapie. To taktyka, która pozwala unikać radarów i zwiększa zasięg bomb.

Wspomniany samolot Su-27, który pojawił się na nagraniu z frontu, to maszyna myśliwska przeznaczona również do zdobywania przewagi w powietrzu. Historia tej maszyny sięga lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to w 1977 r. nastąpił pierwszy oblot tego samolotu. Produkcję Su-27 kontynuowano od 1980 r. aż do 2019 r.