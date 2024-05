Tajemniczy obiekt pod wodą. To "diabeł morski"

– Pełnowymiarowe testy Manta Ray potwierdzają gotowość pojazdu do przystosowania się do rzeczywistych działań po szybkim złożeniu w terenie – mówił na temat pozytywnie zakończonych testów "diabła morskiego" Kyle Woerner, kierownik projektu związanego z bezzałogowcem.

W trakcie ostatnich prób producent przeprowadził operacje nurkowe drona . Uwzględniały one przede wszystkim skuteczność napędu, ogólną pływalność i wszelkie systemy bezzałogowego pojazdu podwodnego, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. Choć ostatnie próby wykazały, że bezzałogowiec jest gotowy do prowadzenia działań w sytuacjach nieokreślonych scenariuszem, producenci, czyli DARPA i Northrop Grumman, zapowiadają, że to jeszcze nie koniec testów.

Portal Defense Romania zauważa, że wprawdzie "diabeł morski" jest już funkcjonalny, jednak pełna specyfikacja techniczna wciąż nie została podana do wiadomości publicznej i jest tajemnicą. Wedle amerykańskich źródeł Manta Ray ma być narzędziem przeznaczonym przede wszystkim do prowadzenia operacji wywiadowczych. To zasługa jego konstrukcji, której charakterystyka sprawia, że dron jest trudny do wykrycia. Ponadto bezzałogowiec będzie zdolny do przenoszenia broni, jednak nie jest znany jego potencjalny arsenał oraz udźwig.