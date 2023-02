Tajemniczy obiekt na plaży w Japonii. Został wyrzucony przez fale

Boje są używane do wielu zadań, ale najczęściej do oznakowania torów żeglugowych lub granic akwenów bądź do wskazania konkretnego miejsca w wodzie. Są one wykonane ze stali często puste w środku lub wypełnione pianką. Bardzo podobne do wyrzuconego na brzeg okazu produkuje firma Blue Ocean Marine Equipment. Mowa o największym okazie o wyporności 1,3 tony, który najwyraźniej urwał się z kotwicy i został wyrzucony na brzeg.