Tajemniczy blask w centrum naszej galaktyki. Naukowcy szukają rozwiązania zagadki

Tajemnicze światło nazywane Galactic Center GeV Excess (GCE) odkryli fizycy Lisa Goodenough i Dan Hooper w 2009 roku. Analizując dane z teleskopu Fermi NASA, zauważyli nadmierne promieniowanie gamma, które jak donosi portal ScienceAlert, było światłem generującym ogromną energię we Wszechświecie.

Tajemniczy blask

Naukowcy nie do końca wiedzieli, co może być przyczyną jego powstawania. Jedna z przyjętych hipotez zakładała, że stoi za tym ciemna materia. Podobne wnioski zaprezentował fizyk Mattia Di Mauro z Narodowego Instytutu Fizyki Jądrowej we Włoszech w badaniach niedawno opublikowanych na łamach "Physical Review D" oraz na platformie "arXiv".