Tajemnicze zjawisko w Rosji. NASA nie jest w stanie go wyjaśnić

- Proces może ujawnić płyty osadu, które wyglądają jak plasterki ciasta z ciemniejszymi pasami reprezentującymi bardziej strome obszary, a jaśniejszymi oznaczającymi bardziej płaskie obszary - powiedział Crafford. To by wyjaśniało, czemu wzór jest bardziej widoczny zimą oraz czemu zanika w pobliżu rzeki.

NASA przyjmuje to wyjaśnienie, ale zaznacza, że póki zjawisko nie zostanie zbadane z bliska, nie można mieć całkowitej pewności co do jego natury. Podkreśla, że do tego czasu "tajemnicze pasy zostaną jedną z syberyjskich osobliwości".