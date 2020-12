Tajemnicze wioski w Amazonii. Naukowcy odkryli je dzięki zaawansowanej technologii

Metody wspierające odkrycia archeologiczne

Zastosowanie ma tutaj urządzenie, którego działanie można porównać do radaru. Podstawową różnicą jest jednak to, że wykorzystuje się lasery, a nie mikrofale. Laser wysyła krótkie i mocne impulsy światła, kierowane na w określonym kierunku. Światło ulega rozproszeniu, co jest obserwowane przez teleskop. Sposób, w jaki rozprasza się światło, jest rejestrowany przez specjalne detektory np. fotodiody. Zgromadzone dane trafiają do komputera, który je analizuje i usprawnia tworzenie modeli.