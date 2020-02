Tajemnicze sygnały radiowe z dalekiego kosmosu w cyklu 16-dniowym. Nie wiadomo, co jest ich źródłem

Szybkie impulsy radiowe, czyli FRB (fast radio burst), to silne i krótkie sygnały z przestrzeni kosmicznej. Naukowcy do tej pory nie wykryli takich impulsów, które miałyby dokładny powtarzalny cykl. Ostatnie wnioski są w takim razie bardzo intrygujące.

Już same w sobie typowe FRB są ciekawe - wciąż nie ustalono, co konkretnie jest ich źródłem, choć odnotowuje się je w obserwacjach od 2007 roku. Ale powtarzające się cyklicznie FRB, to już kolejny poziom zagadkowości. Dotychczasowe źródła takich sygnałów były losowe, nigdy nie powtarzały się z regularną częstotliwością tylko przypadkową lub występowały jednorazowo.