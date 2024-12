Tajemnicze pociski w drodze do Rosji. Analitycy mówią, co to może być

Korea Północna kontynuuje dostawy uzbrojenia do Rosji. Według Defense Express, wśród przekazywanego sprzętu mogą znaleźć się rakiety balistyczne Pukguksong-2. Te rakiety, znane również jako KN-15, mają zasięg co najmniej 1200 km.

Rakiety Pukguksong-2 to lądowa wersja rakiet Pukguksong-1 (przeznaczonych do wystrzeliwania z okrętów podwodnych). To stosunkowo nowa amunicja, bowiem rozwój tych pocisków rozpoczął się prawdopodobnie przed 2014 r., a pierwsze udane testy miały miejsce w 2017 r., kiedy rakieta osiągnęła zasięg 500 km i wysokość 550 km.

Pukguksong-2, określane również jako KN-15 to dwustopniowe rakiety na paliwo stałe, o długości ok. 9 m i średnicy 1,5 m. Pocisk jest przygotowany do przenoszenia głowic nuklearnych i według analityków wojskowych jest stabilniejszy, wydajniejszy i trudniejszy do wykrycia niż wcześniej opracowywane w Korei Północnej rakiety.