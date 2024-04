Historię zagadkowych linii, przecinających południową Rosję, przypomniał serwis Twoja Pogoda. Jak wyjaśnił, nietypowa formacja została zauważona przez astronautów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Kilka lat temu ich uwagę przykuło zdjęcie wykonane przez jednego z satelitów. Widać było na nim potrójne linie ułożone równolegle względem siebie. Astronauci postanowili, że przyjrzą się tej formacji bliżej, co pozwoli im ustalić, czym tak naprawdę jest. Na zrobionych przez nich zdjęciach było ją bardzo dobrze widać.

Po dokładniejszym zbadaniu zagadkowe pasy okazały się ciągnącym się kilometrami, szerokim szpalerem drzew. Rośliny zostały celowo zasadzone w taki sposób przez człowieka, aby chronić uprawy przed erozją wiatrową. Jest to proces polegający na wywiewaniu drobnego materiału powierzchniowej warstwy gleby albo podłoża skalnego za sprawą działania wiatru, co prowadzi do ich niszczenia.