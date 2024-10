Tajemnicza broń Rosjan. Nie wiadomo, skąd ją wzięli

Wspomniany film przedstawiający działo D-74 jest pierwszym takim odkąd Federacja Rosyjska prowadzi agresję wobec Ukrainy. To na tyle specyficzna sytuacja, że w istocie D-74 były produkowane w latach 50. ubiegłego wieku, jednak kilka dekad później w rosyjskich magazynach nie było tej broni – ani jednego egzemplarza.

Broń, której nie powinno być w Rosji - a jest

Defense Express zauważa, że z raportu Military Balance 2023 wynika, że w arsenale Federacji Rosyjskiej nie znajdowało się wówczas żadne działo D-74. Zidentyfikowano wprawdzie ok. 2 tys. sztuk haubic M-30, które pochodzą z podobnego okresu co D-74, jednak po bohaterze nagrania z Rosji nie było ani śladu.

Sami Rosjanie podawali ponadto, że przed latami 80. ubiegłego wieku sprzedawali działa D-74 do krajów demokracji ludowej. Jest jednak pewien niuans, o którym czytamy. Działa D-74 może mieć do dyspozycji Korea Północna, bowiem były one produkowane przez Chiny pod nazwą Typ 59. Wobec tego istnieją dwa możliwe rozwiązania zagadki dotyczącej pojawienia się tajemniczej broni w Rosji. Pierwszym jest możliwość jednorazowego wsparcia Federacji Rosyjskiej przez Koreę Północną. Drugą natomiast jest prawdopodobieństwo, że Rosjanie znaleźli "głęboko w magazynach" pojedyncze egzemplarze D-74 – czytamy.

Działo D-74

Armata polowa D-74 kal. 122 mm została po raz pierwszy zaobserwowana w 1955 r., gdy weszła do użytku obok armat D-20 kal. 152 mm oraz M-46 kal. 130 mm. Jest to konstrukcja, która różni się od starszej M1931 (A-19) głównie dłuższą lufą, mierzącą 52 kalibry w porównaniu do 45 kalibrów w M1931. Dzięki temu D-74 osiągała większe prędkości wylotowe pocisków oraz zasięg.

D-74 mogła wystrzeliwać standardowe pociski kal. 122 mm na dystans do 24 km, co stanowi postęp w porównaniu do wcześniejszego limitu wynoszącego 20 km. Mimo to, w późniejszym okresie została ona wyparta przez armatę M-46, która mogła strzelać na odległość 28 km zwykłymi pociskami.

Współcześnie, Rosja w dużym stopniu polega na dostawach amunicji z Korei Północnej, gdzie dominują artyleryjskie systemy kal. 122 mm i 130 mm. Armata D-74, choć nie jest już powszechnie używana, odegrała istotną rolę w rozwoju artylerii polowej.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski