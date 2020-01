WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Tajemnica sprzed 2000 lat odkryta. To jedno z nielicznych takich znalezisk w Polsce Polskim naukowcom udało się zrekonstruować kurhan sprzed 2000 lat, który został odkryty w Szarbi, nieopodal Krakowa. Badacze przyznają, że to niesamowite osiągnięcie, ponieważ "podobnych grobów na terenie Małopolski nie znano". Rekonstrukcja kurhanu w Szarbi, obok Krakowa (Materiały prasowe) Niezwykły kurhan znajduje się ok. 20 km od Krakowa, na wzniesieniu koło wsi Szarbia. W trakcie badań powierzchniowych natrafiono w tym regionie na dwa cmentarzyska - sprzed 5000 i 2000 lat. - Naszą szczególną uwagę zwrócił obszerny grobowiec kurhanowy, który znajdował się w obrębie późniejszej nekropolii. Pochowano w nim przedstawiciela lokalnej elity - komentuje kierownik badań Ryszard Naglik z Muzeum Archeologicznego w Krakowie w rozmowie z PAP. Badacze przyznają, że to pierwsze tego typu znalezisko na terenie Małopolski, ale jest również znaczące w skali Polski. Na terenie naszego kraju do tej pory bowiem odkryto zaledwie kilka podobnych grobowców. Kurhan w Szarbii miał 17 metrów średnicy i otoczony był rowem; odkryto też doły, w których umieszczone mogły być słupy. Antropolodzy przebadali szczątki złożone w kurhanie i oszacowali, że był to masywny człowiek w wieku ok. 20-30 lat. Co ciekawe, zmarły nie został spalony, w przeciwieństwie do osób pochowanych w pobliskiej nekropolii. Niestety większość przedmiotów złożonych do grobu wraz ze zmarłym została zrabowana. Archeolodzy zwrócili uwagę jednak na nożyce z brązu, które znaleziono w kurhanie: - Brąz wcale nie miał lepszych właściwości, niż żelazo. Nie zwiększał ich skuteczności. Wskazywał jedynie na to, że zmarła osoba mogła sobie pozwolić na narzędzie z bardziej rzadkiego i cennego stopu - przyznaje Naglik. Nożyce mogły służyć do pozyskiwania runa z owiec lub mieć znaczenie symboliczne. Zobacz też: Kopali pod supermarket - odkryli masowy grobowiec Zachowała się część odzienia zmarłego, która sugeruje, że pochodził on z terenów Cesarstwa Rzymskiego. Znaleziono również okucia rogów do picia oraz nasiona pałki wodnej, co może dowodzić, że roślina była częścią darów grobowych. - Pałka wodna znana jest ze swoich właściwości leczniczych, być może więc należy wziąć pod uwagę taką jej symbolikę - wskazuje Naglik. Znaleziono też pazur niedźwiedzia, który może być pozostałością po skórze zwierzęcia, na której złożono ciało zmarłego. Wykopaliska w Szarbii trwały od 1997 do 2001 roku, ale archeolodzy wstrzymywali się z publikacją wyników. Liczyli, że uda im się zdobyć więcej informacji, jednak do tej pory nie udało im się powrócić na wykopaliska. Na podstawie zebranych wtedy danych udało się teraz opracować rekonstrukcję kurhanu.