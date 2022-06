Ta broń zadaje niewyobrażalne cierpienie. Rosja dalej jej używa w Donbasie

Do sieci trafiło nagranie przedstawiające atak Rosjan za pomocą broni zapalającej opartej na białym fosforze. Mimo iż na pierwszy rzut oka wygląda niczym jakieś interesujące fajerwerki, to dla żołnierzy bądź cywili te tlące się w atmosferze odłamki fosforu są zwiastunem śmierci.

Biały fosfor ze względu na swoją bardzo wysoką reaktywność ulega samozapłonowi po kontakcie z tlenem co doskonale widać na powyższym nagraniu. Temperatura spalania wynosi ponad 1000 stopni Celsjusza oraz, co gorsza, nie można płonących fragmentów ugasić wodą. Jedynym sposobem jest odcięcie dostępu do powietrza, co w warunkach wojennych jest w zasadzie niemożliwe.