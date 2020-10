WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne telekomunikacja + 1 tmobile Maciej Olanicki 1 godzinę temu T-Mobile startuje z nową ofertą na kartę. Gigabajtów nie zabraknie Choć operatorzy sieci komórkowych prześcigają się w doskonaleniu oferty abonamentowej, to wciąż dużym zainteresowaniem cieszą się oferty na kartę. Ta najnowsza od T-Mobile to odpowiedź na rosnące zainteresowanie serwisami wideo. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Nowe T-Mobile na kartę. Wolność wyboru (Getty Images) Partnerem materiału jest: T-Mobile Elastyczność, brak zobowiązań oraz wiele dodatkowych możliwości, jak choćby darmowy dostęp do wybranych usług, to z całą pewnością coś, co może zachęcić do zakupu samej karty, a nie abonamentu. Już 13 października swoją nową ofertę na kartę zaprezentuje T-Mobile. Trzeba przyznać, że jest to propozycja, którą trudno będzie przebić. Nowa odsłona „T-Mobile na kartę" W nowej ofercie „T-Mobile na kartę" nacisk postawiono na różnorodność i wolność wyboru. Ze względu na trwającą pandemię musimy liczyć się z tym, że lada moment kina w całym kraju znów mogą zostać zamknięte, a popularność serwisów wideo wystrzeli w górę, gdyż będzie to po prostu najwygodniejsza i najbezpieczniejsza forma rozrywki. Dokładnie te potrzeby uwzględnił w swojej nowej propozycji T-Mobile. Brzmi dobrze? Więcej na ten temat znajdziecie w poniższym filmie. Kuba Jankowski sprawdza: T-Mobile na kartę w zupełnie nowym wydaniu T-Mobile na kartę. Nowa oferta Wideo bez limitu Szczególnie atrakcyjnie dla fanów binge watchingu i pożerania internetowych treści na przemysłową skalę wypada pakiet „Bez limitu L”. Za jedyne 30 zł można uzyskać nie tylko dostęp do nielimitowanych rozmów, SMS-ów, MMS-ów, ale także 30 GB w transmisji danych. Nie to robi jednak największe wrażenie, lecz wchodząca w skład pakietu usługa Supernet Video DVD. Dzięki niej korzystać można m.in. z takich aplikacji jak Netflix, WP Pilot, YouTube, TikTok oraz wielu innych (łącznie aż 16 aplikacji) bez obciążania pakietu danych. Oznacza to, że można obejrzeć dowolną liczbę filmów w najpopularniejszych usługach VoD i nadal móc wykorzystać 30 GB w transmisji danych w dowolnym celu – np. na zdalną pracę lub naukę czy po prostu surfowanie po sieci. Supernet Video DVD Obok najpopularniejszego pakietu "Bez limitu L" dostępne są jeszcze dwa inne : „Bez limitu M” oraz „Bez limitu S”. W pierwszym z nich uzyskać można do 20 GB danych oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y oraz MMS-y. To aż dwukrotny wzrost danych do wykorzystania w porównaniu do poprzedniej oferty. Pakiet „Bez limitu S” skierowany jest z kolei do osób, którym zależy przede wszystkim na komunikacji – dzięki niemu nielimitowany dostęp do rozmów, SMS-ów i MMS-ów, a także do 1 GB danych otrzymać można już po zakupie startera za 5 zł i doładowaniu konta kwotą 20 zł. Dostępność i mnóstwo bonusów Sama zawartość pakietów to swoboda w korzystaniu z serwisów wideo. Ale to niejedyny plus. Zdarza się, że dysponujemy jeszcze wieloma gigabajtami danych, ale nie sposób w pełni wykorzystać te możliwości, gdyż znaleźliśmy się poza zasięgiem sieci lub jakość połączenia jest niewystarczająca. W przypadku T-Mobile problem ten nie powinien być odczuwalny. Mowa przecież o operatorze dysponującym najbardziej rozwiniętą infrastrukturą w Polsce. Piotr Fedor, Tribe Lead w T-Mobile: „Dla swoich klientów oferujemy nie tylko dużo internetu, ale też warunki, w których te gigabajty mogą być wykorzystane”. Czas na bonusy? T-Mobile na kartę oferta doładowań Za każde doładowanie użytkownicy T-Mobile otrzymają dodatkowe gigabajty, przy czym im większa kwota doładowania, tym więcej transferu danych zostanie oddanych w ręce mobilnych internautów. Dodatkowych możliwości jest znacznie więcej, o czym mówi Joanna Mroczkowska z T-Mobile Polska: „Gigabajty po każdym doładowaniu konta, już od 5 zł, w każdym możliwym kanale. Dodatkowo Happy Fridays, który już na pewno wszyscy znamy, czyli co piątek nowy prezent dla każdego klienta, oczywiście special occasion’s, czyli kalendarz promocji, gdzie dajemy dodatkowe benefity dla klientów czy minikonkursy na Facebooku, gdzie każdy klient T-Mobile na kartę zyska bonus, jeśli tylko rozwiąże zagadkę". Więcej niż solidna propozycja Trzeba przyznać, że tak skonstruowana oferta T-Mobile zdecydowanie może się podobać, i to nie tylko spędzającym całe godziny na YouTube czy TikToku. Oferta została zaprojektowana zgodnie z metodologią agile, co samo w sobie stanowi na rynku telekomunikacyjnym ciekawą innowację. Odpowiada także na potrzeby użytkowników, którzy w usługach mobilnych kładą nacisk np. na pracę lub w ogóle deklarują się jako cyfrowi nomadzi. Niezależnie od preferencji każdy doceni jakość świadczonych przez T-Mobile usług: operator przez trzy ostatnie lata z rzędu zwyciężył w testach konsumenckich SpeedTest.pl, oferując najwyższe prędkości zarówno w standardzie 3G, jak i LTE. Dzięki temu można mieć pewność, że duże pakiety danych udostępniane w nowej ofercie na kartę T-Mobile będą mogły zostać wykorzystane w najlepszy możliwy sposób. I w całości. Partnerem materiału jest: T-Mobile