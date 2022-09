T-Force. Tajny oddział na tropie naukowców Hitlera

Nieliczna grupa błyskawicznie rosła w siłę, przejmując pod swoją komendę kolejne jednostki, by pod koniec wojny liczyć ponad 3 tys. ludzi, dysponujących solidnym zapleczem transportowym i realną władzą, pozwalającą na działania daleko wykraczające poza wojskowe regulaminy, a nawet międzynarodowe, sojusznicze porozumienia. Jak to możliwe?

Pod względem celów było to zbliżone do amerykańskiej operacji Paperclip , gdzie niemieccy naukowcy – niekiedy mający na sumieniu zbrodnie wojenne – zyskiwali szansę na nowe życie i zapomnienie dawnych win w zamian za podzielenie się wiedzą i pracą na rzecz nowej, amerykańskiej ojczyzny.

Pod względem środków T-Force działał zupełnie inaczej. Owszem, liczył na współpracę ze strony pokonanych Niemców. Ale tam, gdzie współpracy nie było, cel uświęcał środki – T-Force porywał, więził, wysadzał w powietrze: robił wszystko, by przechwycić najcenniejsze niemieckie zasoby, a zarazem by uniemożliwić przejęcie ich przez Sowietów.

Nie jest jasne, jak wielu Niemców zostało porwanych i przesiedlonych lub dostarczonych na przesłuchanie do Wielkiej Brytanii - badacze podają liczby od 500 do 1500 osób. Ostatecznie przekraczające prawo akcje doprowadziły do interwencji ministerstwa spraw zagranicznych, które wymusiło zakończenie działania do T-Force 30 czerwca 1947 r.