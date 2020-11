Szykuje się przełom. Polscy naukowcy chcą ulepszyć technologię LCD

Chociaż badania są dopiero w początkowej fazie, to naukowcy wiążą z nimi spore nadzieje. Opracowywana technologia jest prosta i w dalszej przyszłości możliwa do wykorzystania w tak powszechnych urządzeniach, jak telewizory. Co więcej, umożliwi np. wyświetlanie na inteligentnych szybach obrazy krajobrazów lub zmienić jej barwę tak, by przepuszczała określoną ilość światła.