Szwecja się wznosi. Niespotykane wartości przyciągania grawitacyjnego

Naukowcy z Królewskiego Instytutu Technologicznego w Szwecji opracowali nową metodę pomiaru postglacjalnego odbicia w Fennoskandii. Odkryli, że ziemia w tym regionie wznosi się nawet o 1 cm rocznie. Co sprawia, że tempo wzrastania w regionie jest niezwykle szybkie. Ich badania doprowadziły również do odkrycia, że gęstość lądu jest większa niż się spodziewali, a także, że przyciąganie grawitacyjne jest mocniejsze od prognozowanego. Spowodowane jest to ustępowania lodowców, które występowały tam już w epoce lodowcowej.