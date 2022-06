Szwedzi podjęli decyzję. Robot 17 trafi do Ukrainy

Robot 17 to przeciwokrętowe pociski rakietowe, które po raz pierwszy ujrzały światło dzienne w latach 80. XX. Są produkowane przez Bofors Defence, firmę obecnie znaną jako Saab Bofors Dynamics. Pociski zostały zmodernizowane w taki sposób, aby były bardziej mobilne i pozwalały na niszczenie celów morskich. Oryginalny system Hellfire AGM-114C jest natomiast przeznaczony do niszczenia pojazdów opancerzonych na dużych dystansach, a podstawowymi platformami związanymi z tym pociskiem są śmigłowce szturmowe AH-64 Apache i AH-1 Cobra.

Z pocisków Robot 17 można korzystać zarówno na lądzie, jak i z pokładu okrętów. Pocisk jest naprowadzany laserowo. Jego prędkość wyjściowa wynosi 450 m/s (1,3 Mach), a efektywny zasięg szacuje się na około 8 km. Warto przypomnieć, że Robot 17 to nie jedyne przeciwokrętowe pociski rakietowe, które otrzymała Ukraina. Inne państwa też dostrzegają konieczność przekazywania tej broni, zwłaszcza że obecnie większość walk przeniosła się do wschodniej i południowo-wschodniej Ukrainy. Wielka Brytania przekazała Siłom Zbrojnym Ukrainy pociski pancerne Brimstone (są one znacznie bardziej zaawansowane niż Robot 17, a więcej na ich temat można przeczytać tutaj), a Dania pociski RGM-84 Harpoon.