Sztuczne słońce utrzymało temperaturę ponad 100 mln stopni Celsjusza. To przełom

Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR) znane powszechniej jako koreańskie " sztuczne słońce ", to urządzenie, które odtwarza fuzję podobną do tej, która zachodzi w naszej gwieździe. Dzięki temu możliwe jest badanie magnetycznej energii syntezy jądrowej, czyli wykorzystywania fuzji, jako źródła energii kontrolowanego za pomocą pól magnetycznych.

Koreańskim badaczom udało się pobić rekord czasu pracy "sztucznego słońca" ustanowionego w 2019 roku, kiedy KSTAR osiągnął temperaturę ponad 100 mln stopni Celsjusza na 8 sekund. Teraz urządzenie działało nieprzerwanie przez 20 sekund, co jest ogromnym przeskokiem względem pierwszych testów w dwóch poprzednich latach.

Niezwykle wysoka temperatura wynosząca 100 milionów stopni jest potrzebna, aby atomy wodoru uzyskały energię wystarczającą do pokonania elektrycznych sił odpychania między protonami. Pozwala to atomom na fuzję, która może wytworzyć elektryczność. Jeżeli naukowcy osiągną sukces w tej dziedzinie, to tak produkowana energia mogłaby być alternatywą dla pozyskiwanej z paliw kopalnianych.