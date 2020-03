Szczepionka na koronawirusa z tytoniu? Pracują nad nią naukowcy z Kanady

Wyizolowana cząsteczka COVID-19

Rośliny posłużyły jako bioreaktory. Naukowcy wszczepili im wirusopodobne cząsteczki SARS-CoV-2. Po pewnym czasie liście tytoniu zaczęły wytwarzać przeciwciała przeciwko COVID-19. We wnętrzu roślin doszło do reakcji metabolicznej, której efektem było powstanie białek. To one są niezbędne do stworzenia szczepionki.