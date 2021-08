Szczątki tego lwa mają ok. 30 tys. lat. Są w idealnym stanie

Naukowcy twierdzą, że Sparta – bo tak nazwano lwiątko – miała w chwili śmierci ok. 2 miesięcy. Zdaniem specjalistów ze Szwecji jest to najlepiej zachowane zwierzę z epoki lodowcowej, jakie do tej pory odkryto. Lód "zmumifikował" jej zęby, skórę i miękkie tkanki.