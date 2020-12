Szansa na przywrócenie wzroku u niewidomych. Eksperymentalne implanty

Naukowcy opracowali implanty zawierające 1024 elektrody – przewodniki, które przenoszą prąd elektryczny do i z mózgu – i wszczepili je do kory wzrokowej dwóch małp. Kora wzrokowa to część mózgu przetwarzającej informacje wizualne.

Wysyłając sygnały elektryczne do mózgów małp, badacze stworzyli "fosfeny" – kropki światła, które mogą być "widziane" lub odbierane przez mózg i wykorzystane do tworzenia iluzji kształtów i przedmiotów.

Szansa dla niewidomych

Rozwiązanie, które proponują badacze to ominięcie "niedziałających" oczu i bezpośrednie "włączenie" obrazów, które się normalnie widzi, do kory wzrokowej. Polegałoby to na noszeniu na okularach aparatu fotograficznego, który przekształcałby obrazy we wzorce stymulacji elektrycznej mózgu i wysyłał je do wszczepionych w korę elektrod.