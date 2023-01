System przeciwlotniczy SAMP/T. Wsparcie dla Ukrainy od Włoch i Francji

Z pojawiających się doniesień wynika, że Francja i Włochy zgodziły się na przekazanie Ukrainie nowoczesnego systemu obrony powietrznej SAMP/T (znanego również jako Mamba) z pociskami przeciwlotniczymi Aster-30, czyli sprzętu o łącznej wartości 800 milionów euro. Informacje o możliwości transferu systemu Samp-T do Ukrainy pojawiły się już w październiku 2022 r., o czym pisał Łukasz Michalik. O system prosił prezydent Wołodymyr Zełenski, a Ukraińcy zwracali uwagę, że jest to potrzebny, "najlepszy, jaki powstał w Europie" kompleks do obrony nieba.