WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Wiadomości + 1 bankowość internetowa Klaudia Stawska 31-12-2019 (05:58) Sylwester i Nowy Rok: Banki ostrzegają: pieniądze mogą dotrzeć z opóźnieniem Osoby planujące przelewy na sylwestra i Nowy Rok muszą się przygotować na to, że pieniądze mogą dotrzeć później do odbiorcy niż zazwyczaj. Największe banki w Polsce, w tym PKO BP, Santander, ING, mBank oraz inne instytucje poinformowały o planowanej przerwie technicznej. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Banki ostrzegają, by przygotować się na skrócony czas przyjmowania zleceń przelewów (Shutterstock.com, Fot: Frank11) Polskie banki poinformowały o skróconych godzinach przyjmowania zleceń przelewów. Należy wziąć to pod uwagę zwłaszcza, jeśli planujemy opłaty dla ZUS czy urzędu skarbowego. Większość przelewów wykonanych w sylwestra i Nowy Rok może dotrzeć do odbiorcy dopiero 2 stycznia. Banki informują o skróconych godzinach realizacji zleceń Największe banki w Polsce poinformowały dokładnie, do kiedy należy zlecić przelewy 31 grudnia, by te nie dotarły do odbiorcy z opóźnieniem. PKO BP poinformowało, że przelewy systemem Elixir (przelewy krajowe) powinny być zlecone do godz. 12:15; przelewy ekspresowe (system Sorbnet) do 13:45. Przelewy natychmiastowe oraz wykonane na telefon BLIKiem będą działać bez przerwy; przelewy zagraniczne będą wychodziły do godz. 19:00, ale te przychodzące zza granicy wpłyną na nasze konto dopiero 2 stycznia.

poinformowało, że przelewy systemem Elixir (przelewy krajowe) powinny być zlecone do godz. 12:15; przelewy ekspresowe (system Sorbnet) do 13:45. Przelewy natychmiastowe oraz wykonane na telefon BLIKiem będą działać bez przerwy; przelewy zagraniczne będą wychodziły do godz. 19:00, ale te przychodzące zza granicy wpłyną na nasze konto dopiero 2 stycznia. Santander Bank - wszystkie przelewy zlecone po godz. 12:00 zostaną zrealizowane dopiero 2 stycznia.

- wszystkie przelewy zlecone po godz. 12:00 zostaną zrealizowane dopiero 2 stycznia. BNP Paribas będzie przyjmować zlecenia w oddziałach do godz. 10:00, a elektronicznie - 11:45; zlecenia systemem Sorbnet będą realizowane do godz. 14:00, zaś zagraniczne przelewy będą przyjmowane go godz. 12:00. Przelewy krajowe będą księgowane do godz. 16:00, a zagraniczne do 14:00

będzie przyjmować zlecenia w oddziałach do godz. 10:00, a elektronicznie - 11:45; zlecenia systemem Sorbnet będą realizowane do godz. 14:00, zaś zagraniczne przelewy będą przyjmowane go godz. 12:00. Przelewy krajowe będą księgowane do godz. 16:00, a zagraniczne do 14:00 ING Bank Śląski - bank zachęca do zlecania przelewów do godz. 11:30, by mieć pewność, że dotrą bez opóźnień. Zaznacza również, że po tej godzinie - dotrą na następny dzień. mBank - przelewy systemem Elixir możemy zlecać do godz. 9:55, zaś systemem Sorbnet - do godz. 14:00. W innym wypadku zostaną zrealizowane 2 stycznia.

- przelewy systemem Elixir możemy zlecać do godz. 9:55, zaś systemem Sorbnet - do godz. 14:00. W innym wypadku zostaną zrealizowane 2 stycznia. Idea Bank - będzie realizować płatności w systemie Elixir do godz. 12:15, zaś przelewy przychodzące będą odbierane do 15:00; płatności zagraniczne będą realizowane do 11:30, a płatności Sorbnet do 14:30.

- będzie realizować płatności w systemie Elixir do godz. 12:15, zaś przelewy przychodzące będą odbierane do 15:00; płatności zagraniczne będą realizowane do 11:30, a płatności Sorbnet do 14:30. Alior Bank - przelewy wychodzące będą realizowane do 12:20, a przychodzące do 15:00; realizacja poprzez Sorbnet będzie możliwa do 14:30-15:00; przelewy natychmiastowe i zagraniczne będą obsługiwane bez zmian.

- przelewy wychodzące będą realizowane do 12:20, a przychodzące do 15:00; realizacja poprzez Sorbnet będzie możliwa do 14:30-15:00; przelewy natychmiastowe i zagraniczne będą obsługiwane bez zmian. Getin Bank - we wtorek ostatnie przelewy można zlecić do 13:00, a na rachunki wewnętrzne do 18:00; przelewy ekspresowe można zlecać do 14:30.

- we wtorek ostatnie przelewy można zlecić do 13:00, a na rachunki wewnętrzne do 18:00; przelewy ekspresowe można zlecać do 14:30. Bank Pocztowy będzie obsługiwać przelewy systemem Elixir do 12:30, a za pośrednictwem systemu Sorbnet do 14:00. Wszystkie zlecenia z 1 stycznia będą realizowane dopiero na następny dzień. Zobacz też: Zmiana dla każdego podatnika. Sprawdź, czy przelew dojdzie 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne