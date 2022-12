Świat w 2050 r. Mapa pokazuje, co może nas czekać

Interaktywna mapa została opracowana przez naukowców z Esri i Clark Labs z Uniwersytetu Clark. Eksperci do jej stworzenie wykorzystali m.in. historyczne dane dotyczące pokrycia terenu oraz szybkości zachodzących na naszej planecie zmian. Ważnym elementem były zdjęcia satelitarne, które na przestrzeni lat wykonała Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). Tak zgromadzone dany były bazą do opracowania prognozy i określenia wzorców, które pozwalają oszacować, jak zmieni się powierzchnia Ziemi do 2050 roku.