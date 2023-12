Świat stoi w obliczu prawdziwego wyzwania. Jest dla nas jeszcze nadzieja

Do końca grudnia zostało kilka tygodni, ale naukowcy już teraz szacują, że w 2023 r. możemy dostarczyć do atmosfery 1,1 proc. więcej dwutlenku węgla niż w 2022 r. Wnioski przedstawione w corocznym raporcie Global Carbon Project nie napawają optymizmem. Badacze alarmują, że kolejny rekordowy okres pod względem produkcji CO2 oddala nas od możliwości osiągnięcia ustaleń zawartych w porozumieniu paryskim. Nie jest to jednak niemożliwe, na co zwraca uwagę ekspert ds. polityki klimatycznej Fundacji WWF Polska.