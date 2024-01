Świat oczami zwierząt. Ta metoda pozwala zobaczyć go bardzo dokładnie

System może jednocześnie nagrywać wideo w czterech widmach kolorów: ultrafioletowym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Zgromadzone dane są następnie przetwarzane w coś, co eksperci nazywają "jednostkami percepcyjnymi". Do ich stworzenia wykorzystali wiedzę o fotoreceptorach znajdujących się w oczach zwierząt , które są bardzo zróżnicowane. Przykładowo, pszczoły miodne i niektóre ptaki widzą światło UV, będące poza zasięgiem ludzkiej percepcji.

Jedną z zalet systemu jest większa dokładność w porównaniu do wcześniej stosowanej metody, znanej jako spektrofotometria. Nowa metoda jest też mniej czasochłonna i pozwala na uchwycenie ruchomych obrazów. Co więcej, do stworzenia całego systemu badacze wykorzystali łatwodostępne materiały - komercyjne kamery, które zamknęli w wydrukowanej dzięki technologii 3D obudowie. Towarzyszące mu oprogramowanie jest dostępne na zasadach open source, aby umożliwić innym korzystanie z tej technologii do własnych badań.