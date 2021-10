Sukces polskiego astronoma. Odkrył nową kometę

Ostatnim odkryciem Wierzchosia jest kometa okresowa, która przeleciała w pobliżu Słońca w odległości 360 mln km (dla porównania, odległość Ziemi od naszej gwiazdy wynosi ok. 149,6 mln km). Obiekt został zarejestrowany pod nazwą P/2021 U1 (Wierzchoś) i powróci do naszego układu za ok. 25 lat. Wszystkie odkrycia zostały dokonane przez Polaka przy użyciu półtorametrowego teleskopu.