Stworzono enzym, który rozłoży plastik w kilka godzin

Na Ziemi zalegają miliardy ton plastikowych śmieci, które znaleźć można nie tylko na wysypiskach, ale także zanieczyszczające morza i oceany. Najnowsze odkrycie może pomóc w usuwaniu zalegającego plastiku , w tym tych odpadów, które nie nadają się do recyklingu. Za opracowanie nowego enzymu odpowiedzialni są naukowcy z University of Texas Austin.

"Możliwości enzymu są praktycznie nieograniczone, jeśli chodzi o wsparcie recyklingu", twierdzi prof. Hal Alper, jeden z badaczy. Enzym działa na poli(tereftalan etylenu), czyli PET, który stanowi źródło ok. 12 proc. wszystkich zalegających śmieci. To właśnie z niego wykonane jest większość opakowań, a także niektóre włókna i ubrania.

W badaniach wsparła naukowców sztuczna inteligencja, która zaprojektowała sztuczny enzym na podstawie naturalnego, pozwalającego niektórym bakteriom na rozkładanie plastiku . Z nowym enzymem naukowcom udało się rozłożyć plastik w czasie od kilku godzin do jednego dnia. Co więcej, później odzyskali wyjściowe tworzywo.

Sztuczny enzym został nazwany FAST-PETaz i działa już w 50 stopniach Celsjusza, co jest kolejnym ważnym osiągnięciem. Do tej pory nie było metody, która umożliwiałaby wykorzystanie enzymów do rozkładania śmieci w pokojowej temperaturze, a co za tym idzie - nie zużywałaby dużych ilości energii.