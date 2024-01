Straż Graniczna odebrała nową broń. Wybrali niemiecki sprzęt

Jak podaje Straż Graniczna, do funkcjonariuszy z Wydziału Zabezpieczenia Działań SG trafi łącznie 355 kompletów obu rodzajów broni – 160 kompletów HK 416 oraz 175 HK MP5 . Wspomniana broń ma "umożliwić efektywne działanie formacji w sytuacjach kryzysowych".

Wpływ ma na to mieć fakt, że zarówno żołnierze, jak i funkcjonariusze Straży Granicznej będą wyszkoleni z obsługi tych samych karabinków, w związku z czym w sytuacjach kryzysowych możliwe będzie prowadzenie wspólnych działań. Formacja podkreśla też, że z broni firmy HK korzystają pododdziały kontrterrorystyczne Policji, z którymi Wydział Zabezpieczenia Działań SG prowadzi wspólne działania.

W najnowszej dostawie broni dla polskiej SG, większość stanowią pistolety maszynowe MP5. To niemiecka konstrukcja, której historia sięga jeszcze lat 60. ubiegłego wieku. Pierwsze prototypy MP5 pojawiły się w 1966 r. W tym samym roku rozpoczęto też seryjną produkcję rzeczonych pistoletów i wcielono je do niemieckiej policji federalnej i granicznej. Wkrótce później stał się jednym z popularniejszych pistoletów maszynowych i doczekał się licznych modyfikacji.

MP5 to pistolet dostosowany do nabojów 9 x 19 mm Parabellum (kal. 9 mm) i charakteryzuje się obecnością magazynka pudełkowego z zapasem 10, 15 lub 30 naboi. Masa broni waha się w zależności od wersji, jednak w podstawowym wariancie ze stałą kolbą i chwytem dla strzelców praworęcznych waży ok. 2,5 kg.