Start największego samolotu świata. Antonov AN-225 wzbija się w powietrze [WIDEO]

An-225 Mrija - jedyny taki samolot na świecie

Samolot An-225 Mrija uznaje się za największy i jednocześnie najcięższy samolot świata. Jest to sześciosilnikowa maszyna produkcji radzieckiej, skonstruowana w zakładzie O.K. Antonowa. Rozpiętość jej skrzydeł to aż 88,40 metrów, długość 84 metry, a wysokość 18,10 metrów. W samolocie zamontowano dwuprzepływowe silniki odrzutowe Łotariew D-18T. Każdy z nich wytwarza ciąg 229,5 kN.