Oto Dmitrij Antonow, pilot An-225. To on wylądował największym samolotem świata w Warszawie

Dmitrij Antonow to jeden z zaledwie 8 pilotów posiadających licencję na latanie An-225. To właśnie on 14 kwietnia wylądował największym samolotem transportowym świata na lotnisku w Warszawie. Mało brakowało, a w przeszłości zostałby nauczycielem wychowania fizycznego.

Dmitrij Antonow był kapitanem An-225 podczas lotu do Warszawy z Chin (YouTube)