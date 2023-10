Starlinki przelecą dwa razy. "Kosmiczny pociąg" w niedzielę nad Polską

Serwis Nocne Niebo donosi, że w niedzielę, 15 października będziemy mogli zobaczyć Starlinki dwa razy. Pierwszy przelot rozpocznie się o godz. 18:53 . Satelitów od firmy SpaceX należy wypatrywać na zachodnim niebie. Drugi z przelotów będzie widoczny o godz. 20:27 . Nasze oczy również powinniśmy skierować nad zachodni horyzont. Nocne Niebo zaznacza, że przelot potrwa sześć minut, a jego wysokość "osiągnie 20 stopni ponad horyzontem", co gwarantuje dobrą widoczność.

Należy jednak pamiętać, że dobre warunki do obserwacji "kosmicznego pociągu" Elona Muska są nierozerwalnie związane z panującymi warunkami atmosferycznymi. Chodzi m.in. o poziom zachmurzenia nieba. Satelity Starlink powinny być widoczne gołym okiem , ale dla lepszych doświadczeń można skorzystać z amatorskich teleskopów. Warto również udać się w miejsca oddalone od miejskich świateł, które często wpływają na jakość obserwacji zjawisk astronomicznych.

Starlink to satelitarna konstelacja tworzona przez SpaceX, jedną z firm należących do Elona Muska. Miliarder ma ambicję zapewnić szybki i niezawodny internet w każdym miejscu na Ziemi, również tam, gdzie standardowe rozwiązania są trudno dostępne. Przykładem są obszary wiejskie czy w miejsca ze słabo rozwiniętą infrastrukturą sieciową. W związku z tym regularnie wysyła na orbitę kolejne satelity Starlink. Według danych z dnia prezentowanych przez serwis satellitemap. space na orbicie znajduje się obecnie ponad 5 tys. satelitów Starlink i ok. 4,2 tys. z nich pozostaje aktywnych.