Starlinki nad Polską nie zawiodą. Pojawią się dwa razy

Obecnie satelity Starlik dostarczają Ziemi łączność internetową, odporną na warunki lokalne. Z internetu Starlink można korzystać na całym globie, także w tych jego zakątkach, do których nie jest wstanie dotrzeć infrastruktura naziemna. To jednak nie koniec, a w przyszłości konstelacja ma zyskać nowe funkcje.

Wśród wysyłanych na orbitę Starlinków SpaceX umiesza już obiekty obsługujące technologię Direct to Cell. Stworzą one rodzaj kosmicznych masztów telekomunikacyjnych, które obsługiwać będą nie tylko sygnał internetowy, ale także rozmowy głosowe i komunikację SMS. Sprawią też, że łączność satelitarna stanie się dostępna współczesnym smartfonom i tabletom, bez dodatkowych transmiterów. Sygnał, który dostarczać będą Starlinki z funkcją Direct to Cell, obsłuży każde urządzenie zdolne do pracy w standardzie LTE.