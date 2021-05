Starlink dziś nad Polską. Jak zobaczyć kosmiczny pociąg na niebie?

Na orbicie krąży już ponad 1500 satelitów Starlink, ale docelowo ma ich być nawet ponad 40 tys. Celem jest dostarczanie szerokopasmowego internetu wszędzie tam, gdzie obecnie nie ma go wcale. Niektórzy już mogą z niego korzystać, ale niezbędne są specjalne urządzenia do odbioru sygnału, nie jest to więc w tej chwili szczególnie popularna metoda na odbiór internetu.